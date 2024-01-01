Бунинъ (фильм, 2024) смотреть онлайн

Взгляд на жизнь знаменитого классика русской литературы через письма, дневники и рассказы близких. Документальный проект «Бунинъ» — фильм о непростой эпохе, которая показана через призму писательского гения.



Произведения Ивана Алексеевича Бунина популярны не только на родине писателя, но и по всему миру. Судьба разделила его с Россией: он покинул страну в 1920 году, и с тех пор тоска по дому прочно поселилась в его прозе и стихах. Спустя годы Бунин получил Нобелевскую премию, ознаменовавшую признание его мастерства, но это не уняло его печали. Авторы фильма обращаются к личным материалам — письмам, дневникам, воспоминаниям близких — чтобы понять, что чувствовал и о чем думал писатель в самый сложный период жизни.



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