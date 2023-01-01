Снайпер. Оружие возмездия (сериал, 2008) смотреть онлайн
9.32008, Снайпер. Оружие возмездия 1 сезон
Военные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В 1942 году под Сталинградом группа старшего лейтенанта Яшина сталкивается с хитрым противником - немецким капитаном Карлом Кляйстом. В подстроенной им ловушке погибает девушка-снайпер Алеся Микулич, а сам Яшин получает тяжелое ранение.
Все сезоны сериала Снайпер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- Актёр
Дмитрий
Певцо�в
- Актриса
Мария
Миронова
- Актриса
Алина
Сергеева
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- Актёр
Павел
Делонг
- ВБАктёр
Владас
Багдонас
- Актёр
Сергей
Беляев
- Актёр
Павел
Харланчук
- АШАктёр
Андрей
Шилько
- МЕАктёр
Михаил
Есьман
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- ВЗПродюсер
Владимир
Заметалин
- АЗПродюсер
Александр
Зимовский
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Попков
- ВЗМонтажёр
Владимир
Заметалин
- АЗМонтажёр
Александр
Зимовский
- АРОператор
Александр
Рудь
- ВСКомпозитор
Владимир
Сив�ицкий