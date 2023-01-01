Снайпер. Оружие возмездия
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Снайпер. Оружие возмездия

Снайпер. Оружие возмездия (сериал, 2008) смотреть онлайн

9.32008, Снайпер. Оружие возмездия 1 сезон
Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В 1942 году под Сталинградом группа старшего лейтенанта Яшина сталкивается с хитрым противником - немецким капитаном Карлом Кляйстом. В подстроенной им ловушке погибает девушка-снайпер Алеся Микулич, а сам Яшин получает тяжелое ранение.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайпер. Оружие возмездия»

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