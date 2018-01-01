Биография

Сергей Беляев — актер театра и кино. В 1997 году был удостоен звания «Заслуженный артист РФ». Родился 17 марта 1960 года. Его театральная жизнь началась в Малом театре, где он был рабочим сцены. Там на Сергея обратили внимание режиссеры и посоветовали поступить в театральное училище Щепкина. Спустя два года учебы актер перевелся в ГИТИС. В 1986 году стал выпускником ГИТИСа, обучение проходил на курсе Олега Табакова. Сразу после учебы был принят в состав театра-студии Табакова. Дебютная роль Сергея Беляева в кино состоялась в 1985 году, когда он принял участие в съемках картины «Дымка». В начале 2000-х годов стал особенно популярным и востребованным среди режиссеров. В 2003 вышел фильм Сергея Беляева «Адвокат», именно он стал толчком к повышенному интересу среди отечественных кинорежиссеров. Ему начали доверять как эпизодические, так и главные роли. Его можно увидеть в картинах: «Евлампия Романова», «Жена Сталина», «День радио», «Сердцеедки», «Каникулы строгого режима», «Ивановы-Ивановы», «Братья по обмену», «Сын отца народов», «Обратная сторона луны», «Кухня» и другие.