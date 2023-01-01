Зверек (2023 год) смотреть онлайн

Сюжет

На что вы готовы ради съемок в картине своей мечты? Короткометражный фильм «Зверек» с участием Константина Хабенского расскажет об извилистом пути актрисы в кино. Фильм «Зверек» с Хабенским смотреть можно на нашем видеосервисе.



Юная актриса Соня, делающая первые шаги в кино, так и не смогла пробиться на прослушивание к уважаемому худруку театра. Чтобы как-то привлечь его внимание, она устраивается на съемочную площадку фильма, в работе над которым он участвует. Попасть на съемки проекта мечты девушке помогает влюбленный в нее Ваня, по совместительству ассистент звукорежиссера и способный драматург, написавший пьесу специально для Сони. Чем дольше длятся дружба молодых людей и попытки актрисы заинтересовать худрука, тем острее встает выбор: добиться места под солнцем или остаться человеком...



Хотите узнать, что выберет героиня и как сложится ее судьба в кино? Тогда не пропустите премьеру короткометражки «Зверек» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



Зверек смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.