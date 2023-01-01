Александра Ребенок

Биография

Александра Вячеславовна Ребенок — российская артистка дубляжа, актриса и сценаристка. Родилась в Москве 6 мая 1980 года. Училась в Детской школе искусств, а также закончила класс фортепиано в детском воспитательном комплексе имени Г. Вишневской в 1997 году. Далее до 1999 года обучалась в Московском государственном университете культуры и искусств. В 2003 году выпустилась из Щукинского Театрального института. Актриса участвует в драматургических постановках. Играла роли в спектаклях «Пять вечеров», «Дон Кихот», «Карамазовы», «Мефисто», «Мушкетеры». В фильмографию актрисы входят такие известные сериалы, как детектив «Кулагин и партнеры», «Глухарь», сериал Happy End и другие. Также играла учителя математики, раскрывающую преступления, основываясь на теориях вероятности в сериале «Швабра» 2019 года. Артистка появляется и в короткометражных фильмах. Ее работами стали комедийный фильм «Невеста любой ценой», российская криминальная драма «Воскресенье», драматическая кинолента «Кислота». Также занималась озвучкой фильмов «Погребенный заживо» 2010 и «Один день» 2011 года.