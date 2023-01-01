Родные люди (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сюжет

8 пересекающихся новелл о родителях и детях, которые учатся общаться и понимать друг друга.



Когда-то друзья, чьи студенческие годы пришлись на сложные 90-е, разъехались по всей стране, чтобы устроить свою жизнь. Тем не менее они все еще активно общаются онлайн и каждые 10 лет встречаются, чтобы отпраздновать юбилей любимого преподавателя Петровича. Между тем их дети уже выросли и начали формировать свое отношение к жизни: кто-то пытается реализовать свои карьерные амбиции, кто-то отлынивает от всех дел, кто-то проедает родительские деньги, предназначавшиеся для учебы. Новеллы расскажут о поездках героев в разные города, во время которых они пересмотрят свои отношения с родителями и страной.



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