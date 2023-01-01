Родные люди (Сериал 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
8 пересекающихся новелл о родителях и детях, которые учатся общаться и понимать друг друга.
Когда-то друзья, чьи студенческие годы пришлись на сложные 90-е, разъехались по всей стране, чтобы устроить свою жизнь. Тем не менее они все еще активно общаются онлайн и каждые 10 лет встречаются, чтобы отпраздновать юбилей любимого преподавателя Петровича. Между тем их дети уже выросли и начали формировать свое отношение к жизни: кто-то пытается реализовать свои карьерные амбиции, кто-то отлынивает от всех дел, кто-то проедает родительские деньги, предназначавшиеся для учебы. Новеллы расскажут о поездках героев в разные города, во время которых они пересмотрят свои отношения с родителями и страной.
Об их путешествии расскажут «Родные люди» — сериал 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.
Все сезоны сериала Родные люди смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- ОНРежиссёр
Овез
Нарлиев
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Егор
Бероев
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Елена
Захарова
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- СЛСценарист
Сергей
Лагодин
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- МПСценарист
Михаил
Петров
- СЮСценарист
Сауле
Юсупова
- МРПродюсер
Максим
Рубанов
- ЖППродюсер
Жан
Просянов
- ВКПродюсер
Ванда
Криницкая
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронина
- АЕХудожница
Анна
Ермолина
- Д�НХудожник
Денис
Николаенко
- ПХХудожница
Полина
Хамраева
- АПХудожница
Анна
Полякова
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков
- ВКОператор
Владимир
Канцедал
- ВЛОператор
Валерий
Левченко
- СКОператор
Сергей
Кириченко
- АБКомпозитор
Андрей
Батурин
- ЮБКомпозитор
Юрий
Бардаш