Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Комедия, Мелодрама18+
Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино
Юная художница Софи отправляется в родной Петербург, чтобы отомстить отцу и посетить места, которые когда-то любила ее ныне покойная мать. На одном из питерских мостов девушка знакомится с таксистом по имени Мурат. Молодой человек показывает Софи, как изменился город со времени ее последнего визита. Однако его экскурсия нарушается неожиданной встречей с полицией.

Чем завершится путешествие Софи в Санкт-Петербург, узнаете в 1 сезоне альманаха «Родные люди» — 7 серия

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

