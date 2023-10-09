Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Юная художница Софи отправляется в родной Петербург, чтобы отомстить отцу и посетить места, которые когда-то любила ее ныне покойная мать. На одном из питерских мостов девушка знакомится с таксистом по имени Мурат. Молодой человек показывает Софи, как изменился город со времени ее последнего визита. Однако его экскурсия нарушается неожиданной встречей с полицией.



