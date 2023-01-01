Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыРодные люди1-й сезон1. Челябинск
Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино
После очередной безумной вечеринки сын миллионера Антон выражает неуважение к работникам своего отца. В качестве наказания парня отправляют работать на челябинский завод, где его наставником становится бригадир Палыч. Не привыкший к тяжелому физическому труду, Антон сначала пытается сбежать, но знакомство со студенткой Ритой меняет его планы. Вскоре молодой человек понимает, что смысл жизни не в богатстве, а в простоте и искренности взаимоотношений между людьми. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить душевный отечественный сериал «Родные люди» — 1 серия 1 сезона доступна онлайн в хорошем качестве прямо сейчас на нашем видеосервисе!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
