Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино
После смерти матери вегетарианка и ЗОЖница Катя Возова живет с отцом и пытается привить ему здоровые привычки. Устав от постоянного контроля со стороны дочери, мужчина принимает решение отправить ее в Казань к своему старому другу Айрату. Там Катя знакомится с его сыном Тимуром, талантливым шеф-поваром, и заново обретает вкус к жизни. Не терпится узнать, что ждет Катю? Тогда оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте отечественный сериал «Родные люди» — 2 серия 1 сезона доступна онлайн уже сейчас на Wink!

