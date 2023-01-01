Биография

Камиль Ларин – актер, один из сооснователей театра «Квартет И», телеведущий. Родился в 1966 году. Имеет звания заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Татарстан. Камиль был активным и спортивным ребенком, занимался борьбой и тяжелой атлетикой, посещал секцию по шахматам. В детстве писал стихи. Выучившись на техника-электрика, молодой человек понял, что не хочет трудиться по специальности, так как душа тяготеет к искусству. Он поступил в государственный театральный институт. Это стало поворотным решением в его жизни, так как там он познакомился с Александром Демидовым, Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем. Студенты нашли общий язык и организовали «Квартет И». Популярность к ним пришла далеко не сразу. Но со временем их спектакли, среди которых «День радио» и «День выборов», получили признание и начали транслироваться по телевидению. Камиль женат во второй раз. От первого брака у него есть сын, а во втором родились сын и дочь. Большинство ролей Камиля Ларина относятся к комедийному жанру. Но есть и драматические, как в историческом кино «Тобол». Дебютным сериалом для актера стал ситком «Моя прекрасная няня». Наиболее успешные фильмы Камиля Ларина основаны на спектаклях, в которых он играл. Это «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины».