Камиль Ларин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 10 ноября 1966 г. (58 лет)
Биография
Камиль Ларин – актер, один из сооснователей театра «Квартет И», телеведущий. Родился в 1966 году. Имеет звания заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Татарстан. Камиль был активным и спортивным ребенком, занимался борьбой и тяжелой атлетикой, посещал секцию по шахматам. В детстве писал стихи. Выучившись на техника-электрика, молодой человек понял, что не хочет трудиться по специальности, так как душа тяготеет к искусству. Он поступил в государственный театральный институт. Это стало поворотным решением в его жизни, так как там он познакомился с Александром Демидовым, Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем. Студенты нашли общий язык и организовали «Квартет И». Популярность к ним пришла далеко не сразу. Но со временем их спектакли, среди которых «День радио» и «День выборов», получили признание и начали транслироваться по телевидению. Камиль женат во второй раз. От первого брака у него есть сын, а во втором родились сын и дочь. Большинство ролей Камиля Ларина относятся к комедийному жанру. Но есть и драматические, как в историческом кино «Тобол». Дебютным сериалом для актера стал ситком «Моя прекрасная няня». Наиболее успешные фильмы Камиля Ларина основаны на спектаклях, в которых он играл. Это «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины».
Фильмография
Актёр
- 8.0
Родные люди2023
- 8.9
Кибер Иван2023
- 7.5
В Бореньке чего-то нет2021
- 8.9
Обратная связь2020, 96 мин
- 9.2
Громкая связь2018, 91 мин
- 8.7
Тетушки2013, 90 минБесплатно
- 8.5
Быстрее, чем кролики2013, 95 мин
- 9.1
О чем еще говорят мужчины2011, 94 мин
- 9.3
О чем говорят мужчины2010, 92 мин
- 9.1
День радио2008, 98 мин
- 9.2
День выборов2007, 122 мин