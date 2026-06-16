Аэропорт (фильм, 2026) смотреть онлайн

Когда рядом переворачивается грузовик с химикатами, девять пассажиров самолета оказываются заперты в пограничной зоне. Среди них — поклонник тру-крайма, подозревающий, что рядом притаился злодей. «Аэропорт» — фильм 2026 года с Романом Курцыным о необычном расследовании в духе классических детективных романов.



Девять человек, по стечению обстоятельств не попавших на рейс из Перми в Анталью, запирают в пограничной зоне. Связи нет, двери не открываются, а по телевизору идут тревожные новости: рядом с аэропортом перевернулся грузовик, перевозивший опасные химикаты. Посетителей быстро эвакуируют, но девять человек в зале ожидания оказываются в ловушке. На первый взгляд произошедшее кажется трагической случайностью, однако поклонник тру-крайма Владимир считает, что все происходящее — часть хитроумного плана кого-то из присутствующих.



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