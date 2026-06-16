Аэропорт (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Когда рядом переворачивается грузовик с химикатами, девять пассажиров самолета оказываются заперты в пограничной зоне. Среди них — поклонник тру-крайма, подозревающий, что рядом притаился злодей. «Аэропорт» — фильм 2026 года с Романом Курцыным о необычном расследовании в духе классических детективных романов.
Девять человек, по стечению обстоятельств не попавших на рейс из Перми в Анталью, запирают в пограничной зоне. Связи нет, двери не открываются, а по телевизору идут тревожные новости: рядом с аэропортом перевернулся грузовик, перевозивший опасные химикаты. Посетителей быстро эвакуируют, но девять человек в зале ожидания оказываются в ловушке. На первый взгляд произошедшее кажется трагической случайностью, однако поклонник тру-крайма Владимир считает, что все происходящее — часть хитроумного плана кого-то из присутствующих.
Какие тайны скрывают его товарищи по несчастью, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Аэропорт» на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ИКРежиссёр
Иван
Кульнев
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актриса
Диана
Милютина
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- Актриса
Анастасия
Стежко
- МРАктёр
Максим
Радугин
- НКАктёр
Никандр
Кирьянов
- Актриса
Дарья
Петриченко
- ТСАктёр
Тельман
Сулейманов
- ГЖСценарист
Георгий
Житков
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- ГЖПродюсер
Георгий
Житков
- ВОПродюсер
Вадим
Олейник
- ЛКМонтажёр
Лев
Киндсфатер
- АПОператор
Андрей
Пухов
- АККомпозитор
Артем
Казаку