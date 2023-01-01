Биография

Молодая актриса Майя Вознесенская – коренная москвичка, родилась 12 июля 1988 года. За свою пока недолгую карьеру больше успела зарекомендовать себя как театральная актриса. В юности была зачислена в труппу мюзикл-театра «Монтон», тогда и началась ее судьба, как актрисы. Уже являясь сценической артисткой с ярким музыкальным дарованием, Майя поступает и с успехом оканчивает в 2010 году Международный Славянский Институт по специализации «актер театра и кино». Начинает работать в театрах «Откровение» и детском музыкальном театре в Москве. Почти сразу оказывается приглашена на роль в сериалах «Закрытая школа» и с небольшим перерывом – «Лесник». Большие самостоятельные роли Майи Вознесенской пришли несколько позже, в 2013-2014 годах – сериал «Пятая стража». Пользуясь модельной внешностью и сценическим талантом, актриса быстро продвинулась в кино. Одной из ее первых ролей, что запомнилась, стала роль в сериале «Краткий курс счастливой жизни». Выбор актрисы основывался больше на внешних данных. Фильмы Майи Вознесенской «Анатомия убийства», «Красная лента», «Смерть в объективе» показали талант без оглядки на броскую внешность. Это поистине глубокое раскрытие образов. Всего в копилке работ актрисы насчитывается 20 фильмов, но надежда на то, что зритель увидит еще много талантливых работ, небеспочвенна. Актриса в данное время работает над сериалом «Кошкин дом». Замужем, продолжает играть в театре. Личную жизнь предпочитает на афишировать, но прекрасные семейные снимки актрисы можно найти в глянцевых журналах и соцсетях.