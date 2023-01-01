Сармат (мини-сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Максим Щеголев в криминальном боевике «Сармат» об оперативнике, мстящем крупному наркоторговцу за свою семью.
Сотрудник наркоконтроля МВД России Артем Стеклов давно готовит крупную операцию по поимке Виктора Хромова — печально известного преступника, владеющего одним из самых масштабных наркобизнесов в стране. Хромов раз за разом ловко уходит от правосудия, но на этот раз оперативники решили действовать хитрее. Их целью становится Костик, сын наркоторговца. МВД надеется, что под давлением парень выдаст отца. Бойцы Хромова тем временем вычисляют, где находится семья Стеклова. Его дочь оказывается тяжело ранена, а жена погибает. После этой трагедии Стеклов направляется в Краснодарский край, чтобы поквитаться с убийцами.
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Информация
Рейтинг
- ЕНРежиссёр
Ефрем
Назаров
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- СКАктёр
Сергей
Комаров
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- Актёр
Сергей
Бадюк
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- ОДАктёр
Олег
Доброван
- АДАктёр
Андрей
Давыдов
- ВШАктёр
Василий
Шлыков
- НДАктриса
Нино
Деисадзе
- АПАктёр
Арсен
Петросян
- АЛАктриса
Анастасия
Латникова
- АПАктриса
Аня
Павлова
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- МСАктёр
Михаил
Селиванов
- ЕНСценарист
Ефрем
Назаров
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лавров
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- ЗШХудожник
Зураб
Шамугия
- МИХудожница
Майя
Ильиных
- ЭМОператор
Эдвард
Мар
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц