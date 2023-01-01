Сармат (мини-сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Максим Щеголев в криминальном боевике «Сармат» об оперативнике, мстящем крупному наркоторговцу за свою семью.



Сотрудник наркоконтроля МВД России Артем Стеклов давно готовит крупную операцию по поимке Виктора Хромова — печально известного преступника, владеющего одним из самых масштабных наркобизнесов в стране. Хромов раз за разом ловко уходит от правосудия, но на этот раз оперативники решили действовать хитрее. Их целью становится Костик, сын наркоторговца. МВД надеется, что под давлением парень выдаст отца. Бойцы Хромова тем временем вычисляют, где находится семья Стеклова. Его дочь оказывается тяжело ранена, а жена погибает. После этой трагедии Стеклов направляется в Краснодарский край, чтобы поквитаться с убийцами.



Чем обернется его крестовый поход, узнаете, если будете смотреть «Сармат» — сериал 2023 года онлайн доступен на Wink.



Все сезоны сериала Сармат смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.