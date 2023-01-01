Сериал Сармат 1 сезон смотреть онлайн
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Максим Щеголев в роли оперативника, который жаждет мести. Не пропустите новинку: начинайте прямо сейчас смотреть сериал «Сармат» — 1 сезон онлайн доступен на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с Артемом Стекловым, который на свою беду успешно выполнил спецоперацию. Главное управление по борьбе с наркотиками давно ведет охоту на подпольную организацию Виктора Хромова, и Стеклову под прикрытием удалось максимально близко подобраться к сыну криминального авторитета и посадить Костю Хромова за решетку. Однако жизнь Стеклова оказывается под угрозой, как только мафия узнает о его «предательстве». Несмотря на принятые меры предосторожности бандиты находят убежище оперативника и убивают его жену. Выживший Стеклов жаждет теперь только одного: отомстить преступникам и защитить дочь.
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Информация
Рейтинг
- ЕНРежиссёр
Ефрем
Назаров
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- СКАктёр
Сергей
Комаров
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- Актёр
Сергей
Бадюк
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- ОДАктёр
Олег
Доброван
- АДАктёр
Андрей
Давыдов
- ВШАктёр
Василий
Шлыков
- НДАктриса
Нино
Деисадзе
- АПАктёр
Арсен
Петросян
- АЛАктриса
Анастасия
Латникова
- АПАктриса
Аня
Павлова
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- МСАктёр
Михаил
Селиванов
- ЕНСценарист
Ефрем
Назаров
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лавров
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- ЗШХудожник
Зураб
Шамугия
- МИХудожница
Майя
Ильиных
- ЭМОператор
Эдвард
Мар
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц