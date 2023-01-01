Сериал Сармат 1 сезон смотреть онлайн

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Максим Щеголев в роли оперативника, который жаждет мести. Не пропустите новинку: начинайте прямо сейчас смотреть сериал «Сармат» — 1 сезон онлайн доступен на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с Артемом Стекловым, который на свою беду успешно выполнил спецоперацию. Главное управление по борьбе с наркотиками давно ведет охоту на подпольную организацию Виктора Хромова, и Стеклову под прикрытием удалось максимально близко подобраться к сыну криминального авторитета и посадить Костю Хромова за решетку. Однако жизнь Стеклова оказывается под угрозой, как только мафия узнает о его «предательстве». Несмотря на принятые меры предосторожности бандиты находят убежище оперативника и убивают его жену. Выживший Стеклов жаждет теперь только одного: отомстить преступникам и защитить дочь.



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