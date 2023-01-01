Биография

Сергей Бадюк — российский спортсмен, актер и шоумен. Родился в украинском селе Гибаловка 3 июля 1970 года. С отличием окончил Высшую школу КГБ и несколько лет работал в сфере безопасности. На съемочной площадке Бадюк впервые появился в 2002 году в качестве постановщика боевых сцен. С 2010 года начал покорять шоу-бизнес: вел программы о здоровом образе жизни на телевидении, создал YouTube-канал о спорте, а в 2018 году стал вести передачу «Взвешенные и счастливые люди» на телеканале СТС. В 2007 году Сергей Бадюк получил первую полноценную роль в сериале «Савва Морозов». С тех пор он пополнил творческую биографию проектами «Интерны», «Терминал» и «Мамы», получил масштабную роль в романтической картине «Свидание» и сыграл кузнеца Вакулу в «Гоголе». Также появлялся в мрачной картине «Родина» и боевике «Найти и уничтожить».