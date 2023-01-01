Сержант (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Узнать правду и простить себя: сериал о бывшем военном, иронии судьбы и играх со смертью.



Алексей служит в спецназе, и однажды его взвод погибает во время выполнения задания. Командир тяжело переживает свою ошибку и, уволившись из армии, Алексей за неимением других вариантов устраивается мойщиком окон. Однако прошлое его не отпускает: бывший сержант становится свидетелем убийства, а позже в его руки неожиданно попадает недвусмысленная информация. Эти сведения компрометируют известного бизнесмена, но для Алексея они важны не поэтому: среди бумаг он находит скрытые данные о гибели его собственного отряда. Акулы бизнеса начинают охоту на свидетеля их темных дел, а сам бывший военный стремится докопаться до правды... Куда расследование приведет Алексея и сможет ли он скрыться от недоброжелателей?



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