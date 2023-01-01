Сержант (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Узнать правду и простить себя: сериал о бывшем военном, иронии судьбы и играх со смертью.
Алексей служит в спецназе, и однажды его взвод погибает во время выполнения задания. Командир тяжело переживает свою ошибку и, уволившись из армии, Алексей за неимением других вариантов устраивается мойщиком окон. Однако прошлое его не отпускает: бывший сержант становится свидетелем убийства, а позже в его руки неожиданно попадает недвусмысленная информация. Эти сведения компрометируют известного бизнесмена, но для Алексея они важны не поэтому: среди бумаг он находит скрытые данные о гибели его собственного отряда. Акулы бизнеса начинают охоту на свидетеля их темных дел, а сам бывший военный стремится докопаться до правды... Куда расследование приведет Алексея и сможет ли он скрыться от недоброжелателей?
Владимир Епифанцев в многосерийном криминальном боевике «Сержант». Смотреть онлайн сериал можно прямо сейчас на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Денис
Карро
- ЕСРежиссёр
Евгений
Семенов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актриса
Виктория
Тарасова
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АНАктёр
Алексей
Назаров
- ИСАктёр
Илья
Семенов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- АФСценарист
Алексей
Фадин
- ОТСценарист
Олег
Томашевский
- ДЩСценарист
Дмитрий
Щербаков
- Сценарист
Сергей
Бадюк
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатоли�й
Тупицын
- Продюсер
Максим
Королев
- ДДХудожник
Денис
Думан
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- АРХудожница
Анастасия
Родина
- ВАОператор
Виталий
Абрамов