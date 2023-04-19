Сержант (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Остросюжетный детектив с Владимиром Епифанцевым и Михаилом Пореченковым о бывшем сержанте, вышедшем на тропу войны с нечистым на руку бизнесменом. На войне Алексей чувствовал себя как рыба в воде, но после того, как погиб его взвод, он не может избавиться от чувства вины. Он возвращается к гражданской жизни и устраивается мойщиком окон, но ему трудно приспособиться к существованию без постоянной опасности. Впрочем, привыкнуть к спокойствию не удается — Алексей становится свидетелем убийства, а в руки к нему попадает серьезный компромат, способный положить конец карьере известного бизнесмена Рафаэля Юсупова. С этого момента между ними начинается настоящее противостояние. Во что оно выльется, расскажет сериал «Сержант» (2021) — смотреть его в хорошем качестве онлайн можно в видеосервисе Wink.



