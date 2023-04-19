Сержант (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Криминальный боевик в формате мини-сериала с Владимиром Епифанцевым и Михаилом Пореченковым. Любителям лихо закрученного сюжета с брутальным главным героем: спешите смотреть сериал «Сержант» — 1 сезон онлайн бесплатно на Wink!
Алексей Серганов (Владимир Епифанцев) — бывший военный с трагическим прошлым. Однажды во время выполнения задания погибает весь его взвод. Будучи уволенным из внутренних войск, Алексей привыкает в гражданской жизни и устраивается работать мойщиком окон. В один день Алексей становится невольным свидетелем расправы над военными экспертами, но ему удается спасти одну из них: Аглаю. Женщина владеет ценной информацией, за которой ведется охота в криминальных кругах, и Алексей оказывается втянут в опасную игру. Похоже, что сержанту в отставке придется вспомнить о своих боевых навыках, если он хочет выжить...
На что придется пойти Алексею, чтобы выйти из положения? Какие тайны скрывает глава корпорации по военным поставкам Рафаэль? Как с этим связана бандитская группировка? Смотрите 1 сезон сериала «Сержант» в хорошем качестве на Wink!
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Денис
Карро
- ЕСРежиссёр
Евгений
Семенов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актриса
Виктория
Тарасова
- Актёр
Павел
Попов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АНАктёр
Алексей
Назаров
- ИСАктёр
Илья
Семенов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- АФСценарист
Алексей
Фадин
- ОТСценарист
Олег
Томашевский
- ДЩСценарист
Дмитрий
Щербаков
- Сценарист
Сергей
Бадюк
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Максим
Королев
- ДДХудожник
Денис
Думан
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- АРХудожница
Анастасия
Родина
- ВАОператор
Виталий
Абрамов