Криминальный боевик в формате мини-сериала с Владимиром Епифанцевым и Михаилом Пореченковым. Любителям лихо закрученного сюжета с брутальным главным героем: спешите смотреть сериал «Сержант» — 1 сезон онлайн бесплатно на Wink!



Алексей Серганов (Владимир Епифанцев) — бывший военный с трагическим прошлым. Однажды во время выполнения задания погибает весь его взвод. Будучи уволенным из внутренних войск, Алексей привыкает в гражданской жизни и устраивается работать мойщиком окон. В один день Алексей становится невольным свидетелем расправы над военными экспертами, но ему удается спасти одну из них: Аглаю. Женщина владеет ценной информацией, за которой ведется охота в криминальных кругах, и Алексей оказывается втянут в опасную игру. Похоже, что сержанту в отставке придется вспомнить о своих боевых навыках, если он хочет выжить...



На что придется пойти Алексею, чтобы выйти из положения? Какие тайны скрывает глава корпорации по военным поставкам Рафаэль? Как с этим связана бандитская группировка? Смотрите 1 сезон сериала «Сержант» в хорошем качестве на Wink!

