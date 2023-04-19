Долгожданное продолжение криминального боевика с Владимиром Епифанцевым в главной роли. История сержанта Серганова продолжается, делая новый неожиданный виток: смотрите сериал «Сержант» — 2 сезон онлайн бесплатно на Wink!



Алексей Серганов вместе со спасенной им журналисткой Юлей решают залечь на дно в маленьком городке, скрываясь от погони. Однако на сей раз Алексей попадает в зону интереса спецслужб. Волей судьбы от его решений теперь зависит жизнь двадцати агентов разведки. Игру против сержанта в отставке ведет полковник Черняев и сын бизнесмена Рафаэля.



Удастся ли Алексею победить в борьбе за спокойную жизнь? Как сложится их с Юлией совместная жизнь? Узнайте в сериале «Сержант»: смотреть 2 сезон в хорошем качестве можно на Wink!

