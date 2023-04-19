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Сержант
2-й сезон

Сержант (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.12021, Сержант. Сезон 2 8 серий
Боевик, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Долгожданное продолжение криминального боевика с Владимиром Епифанцевым в главной роли. История сержанта Серганова продолжается, делая новый неожиданный виток: смотрите сериал «Сержант» — 2 сезон онлайн бесплатно на Wink!

Алексей Серганов вместе со спасенной им журналисткой Юлей решают залечь на дно в маленьком городке, скрываясь от погони. Однако на сей раз Алексей попадает в зону интереса спецслужб. Волей судьбы от его решений теперь зависит жизнь двадцати агентов разведки. Игру против сержанта в отставке ведет полковник Черняев и сын бизнесмена Рафаэля.

Удастся ли Алексею победить в борьбе за спокойную жизнь? Как сложится их с Юлией совместная жизнь? Узнайте в сериале «Сержант»: смотреть 2 сезон в хорошем качестве можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сержант»