Сержант (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
9.12021, Сержант. Сезон 2 8 серий
Боевик, Криминал18+
- 18+45 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+50 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+42 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
О сериале
Долгожданное продолжение криминального боевика с Владимиром Епифанцевым в главной роли. История сержанта Серганова продолжается, делая новый неожиданный виток: смотрите сериал «Сержант» — 2 сезон онлайн бесплатно на Wink!
Алексей Серганов вместе со спасенной им журналисткой Юлей решают залечь на дно в маленьком городке, скрываясь от погони. Однако на сей раз Алексей попадает в зону интереса спецслужб. Волей судьбы от его решений теперь зависит жизнь двадцати агентов разведки. Игру против сержанта в отставке ведет полковник Черняев и сын бизнесмена Рафаэля.
Удастся ли Алексею победить в борьбе за спокойную жизнь? Как сложится их с Юлией совместная жизнь? Узнайте в сериале «Сержант»: смотреть 2 сезон в хорошем качестве можно на Wink!
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Денис
Карро
- ЕСРежиссёр
Евгений
Семенов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актриса
Виктория
Тарасова
- Актёр
Павел
Попов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АНАктёр
Алексей
Назаров
- ИСАктёр
Илья
Семенов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- АФСценарист
Алексей
Фадин
- ОТСценарист
Олег
Томашевский
- ДЩСценарист
Дмитрий
Щербаков
- Сценарист
Сергей
Бадюк
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Максим
Королев
- ДДХудожник
Денис
Думан
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- АРХудожница
Анастасия
Родина
- ВАОператор
Виталий
Абрамов