Сержант (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
- 18+45 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
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Сержант
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Сержант
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Сержант
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Сержант
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Сержант
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- 18+42 мин
Сержант
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Остросюжетный детектив с Владимиром Епифанцевым и Михаилом Пореченковым о бывшем сержанте, вышедшем на тропу войны с нечистым на руку бизнесменом. На войне Алексей чувствовал себя как рыба в воде, но после того, как погиб его взвод, он не может избавиться от чувства вины. Он возвращается к гражданской жизни и устраивается мойщиком окон, но ему трудно приспособиться к существованию без постоянной опасности. Впрочем, привыкнуть к спокойствию не удается — Алексей становится свидетелем убийства, а в руки к нему попадает серьезный компромат, способный положить конец карьере известного бизнесмена Рафаэля Юсупова. С этого момента между ними начинается настоящее противостояние. Во что оно выльется, расскажет сериал «Сержант» (2021) — смотреть его в хорошем качестве онлайн можно в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Денис
Карро
- ЕСРежиссёр
Евгений
Семенов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актриса
Виктория
Тарасова
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АНАктёр
Алексей
Назаров
- ИСАктёр
Илья
Семенов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- АФСценарист
Алексей
Фадин
- ОТСценарист
Олег
Томашевский
- ДЩСценарист
Дмитрий
Щербаков
- Сценарист
Сергей
Бадюк
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Максим
Королев
- ДДХудожник
Денис
Думан
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- АРХудожница
Анастасия
Родина
- ВАОператор
Виталий
Абрамов