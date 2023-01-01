Михаил Пореченков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 2 марта 1969 г. (56 лет)
Биография
Российский актер Михаил Пореченков прославился благодаря сериалу «Агент национальной безопасности». Пореченков часто выбирает проекты, посвященные милиции, разведке и армии. Биография Михаила Пореченкова содержит немало интересных эпизодов. Сын моряка провел юность в Польше, где его отец работал на верфи. После школы Пореченков учился в военном училище, но незадолго до выпуска был отчислен за несоблюдение дисциплины. После этого в жизни юноши произошел резкий поворот – он поступил во ВГИК. Оттуда Михаила тоже отчислили, и обучение актерскому мастерству он завершил в Российском государственном институте сценических искусств. Работал в театре, параллельно появлялся в кино и на телевидении. В 1999 году получил главную роль в сериале «Агент национальной безопасности». После этого список фильмов Михаила Пореченкова пополнился такими проектами, как «Спецназ», «9 рота», «Гибель империи» и «1612». Актер часто играет цельных персонажей с четкой жизненной позицией. Вне профессии Пореченков стал известен благодаря своей общественной деятельности. Знаменитость принимает участие в работе комиссии при Следственном комитете и поддерживает российских военных.
Фильмография
Актёр
- 6.0
Неестественный отбор2023, 92 мин
- 8.6
Спокойной ночи, малыши!2023
- 9.1
Русский крест2023, 80 минБесплатно
- 8.5
Родитель2021, 110 минБесплатно
- 9.1
Сержант2021
- 8.7
Агент национальной безопасности. Возвращение2019Бесплатно
- 9.1
Гадалка2018
- 8.1
Позвоните Мышкину2018, 81 минБесплатно
- 9.0
Троцкий2017
- 9.4
Мамы2012, 101 минБесплатно
- 8.8
16122007, 143 мин
- 8.1
Связь2006, 79 минБесплатно
- 9.5
9 рота2005, 134 минБесплатно
- 5.1
Сиреневые сумерки2000, 91 минБесплатно
- 8.5
Колесо любви1994, 83 минБесплатно