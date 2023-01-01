Биография

Российский актер Михаил Пореченков прославился благодаря сериалу «Агент национальной безопасности». Пореченков часто выбирает проекты, посвященные милиции, разведке и армии. Биография Михаила Пореченкова содержит немало интересных эпизодов. Сын моряка провел юность в Польше, где его отец работал на верфи. После школы Пореченков учился в военном училище, но незадолго до выпуска был отчислен за несоблюдение дисциплины. После этого в жизни юноши произошел резкий поворот – он поступил во ВГИК. Оттуда Михаила тоже отчислили, и обучение актерскому мастерству он завершил в Российском государственном институте сценических искусств. Работал в театре, параллельно появлялся в кино и на телевидении. В 1999 году получил главную роль в сериале «Агент национальной безопасности». После этого список фильмов Михаила Пореченкова пополнился такими проектами, как «Спецназ», «9 рота», «Гибель империи» и «1612». Актер часто играет цельных персонажей с четкой жизненной позицией. Вне профессии Пореченков стал известен благодаря своей общественной деятельности. Знаменитость принимает участие в работе комиссии при Следственном комитете и поддерживает российских военных.