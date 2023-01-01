Исаев (сериал, 2009) смотреть онлайн
9.12009, Исаев 1 сезон
Детективы, Исторические12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении его отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.
Все сезоны сериала Исаев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Детективы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- Актёр
Даниил
Страхов
- КЖАктёр
Константин
Желдин
- Актриса
Полина
Агур�еева
- ББАктёр
Борис
Быстров
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Михаил
Пореченков
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- ВГПродюсер
Вилли
Геллер
- ЕППродюсер
Евгений
Попов
- АНПродюсер
Александр
Нахимсон
- АКПродюсер
Алексей
Кузнецов
- ВДХудожник
Вячеслав
Дёмин
- МФХудожник
Мавлодод
Фаросатшоев
- МСОператор
Михаил
Суслов
- ЮККомпозитор
Юрий
Красавин
- МТКомпозитор
Микаэл
Т�аривердиев