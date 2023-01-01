Исаев
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Исаев (сериал, 2009) смотреть онлайн

9.12009, Исаев 1 сезон
Детективы, Исторические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении его отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Исаев»

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