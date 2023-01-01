Биография

Даниил Страхов — российский театральный и киноактер. Обладатель премии правительства РФ, приза за «Лучшую мужскую роль» на кинофестивале «Московские дебюты», премии «Звезда театрала». Родился в Москве 2 марта 1976 года. Еще с детства будущий артист интересовался театром, поэтому еще в школе посещал театральные кружки, играл в спектаклях. После школы поступил в МХАТ на актерский факультет, но уже через год перевелся в театральное училище. Даниил Страхов дебютировал в эпизодической роли в кино в 1996 году. После окончания вуза его приняли в труппу драматического театра. В первом же спектакле «Петербург» он сыграл главную роль. Далее актер сменил несколько театров. За годы карьеры Даниил Страхов сыграл 20 ролей на театральных сценах, снялся в 65 кинолентах, участвовал в озвучивании фильмов. Известность получил благодаря участию в сериалах «Бедная Настя», «Грозовые ворота» и других. Также зрителям он знаком по роли в ленте «Мы из будущего».