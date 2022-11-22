Перегон
Wink
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Перегон
8.52006, Перегон
Драма, Комедия139 мин18+
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Перегон (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

Это история русских, американцев, аборигенов Крайнего Севера, история мужчины и женщины на войне. Любовь русского офицера и американской летчицы Мэри Маклейн сталкивается с языковыми и культурными барьерами, из-за чего возникает множество курьезных и нелепых, а иногда и трагических ситуаций.


Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия, Исторический, Криминал, Драма
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перегон»