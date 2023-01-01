Биография

Юрий Орлов — советский и российский актер. Родился в Кишиневе 26 сентября 1948 года. Учился тонкостям сценического мастерства в Северной столице. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С середины семидесятых служил в театре. Юрий Орлов начал кинокарьеру в восьмидесятые годы. Отметился ролями в драме «Мера пресечения», мини-сериалах «Чокан Валиханов» и «Россия», в 1989 году снялся в художественной ленте «Дежа вю». Активно снимался в девяностые: несколько проектов с ним выходило каждый год. Среди самых известных — «Жена для метрдотеля», «Дверь в лето», «Ты у меня одна», «Четвертая планета», «Каменное сердце». Появился в эпизодической роли в норвежской ленте «Обожженные морозом» 1997 года. Российские зрители знают его по работе в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Болдинская осень», «Убойная сила», «Империя под ударом», второй части телефильма «Агент национальной безопасности», сериалах «Мастер и Маргарита», «Фаворский», «Литейный, 4». В 2011 году Орлов снялся в нашумевшем проекте Никиты Михалкова «Утомленные солнцем — 2: Цитадель» и в сериале «Мажор-2» с Павлом Прилучным.