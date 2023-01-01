Биография

Александр Рогожкин – креативный кинорежиссер и сценарист, снявший огромное количество популярных фильмов и сериалов. Родился в 1949 году в городе на Неве. Удостоен почетных званий «Заслуженный деятель искусств» и «Народный артист РФ». Рогожкин окончил 2 ленинградских вуза: университет и педагогический институт им. Герцена. В качестве художника работал сначала на телевидении, а затем на студии «Ленфильм». В 1982 году с окончил ВГИК, где учился в мастерской мэтра С. Герасимова. Личная жизнь Рогожкина долго не складывалась. Он женился только в 49-летнем возрасте. Его супругой стала Юлия Румянцева – коллега по «Ленфильму». Но жизнь Юлии трагически оборвалась в 2011 году: она погибла, выбросившись из окна. У Рогожкина есть единственный сын – Константин. Первая режиссерская работа Рогожкина – фильм «Ради нескольких строчек». В тот период среди работ талантливого режиссера были фильмы самых разных жанров, начиная от военной темы и заканчивая фантастикой. В 1995 году Александр снял известную комедию «Особенности национальной охоты». Фильм настолько полюбился зрителями, что они требовали продолжения. Так на свет появились еще 2 «Национальные особенности...»: рыбалки и охоты в зимний период. И сегодня зрители с интересом пересматривают серии немного наивных, но вызывающих положительные эмоции кинофильмов про знаменитых «ментов»: «Улицы разбитых фонарей». Александр является автором сценария почти всех своих режиссерских работ. Кроме того, он еще и участвует в съемках в качестве актера и занимается озвучкой.