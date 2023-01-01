Караул (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
7.41989, Караул
Драмы, Советские96 мин18+
Сюжет
Конвой под командованием бывалого прапорщика этапирует осужденных в железнодорожном вагоне. Среди солдат-конвоиров царствуют неуставные взаимоотношения, сравнимые разве что с волчьими законами уголовного мира.
Все неумолимо ведет к кровавой развязке. Один из караульных расстреливает своих сослуживцев. На него начинается облава…
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АРРежиссёр
Александр
Рогожкин
- СКАктёр
Сергей
Куприянов
- Актёр
Алексей
Булдаков
- ТДАктёр
Тарас
Денисенко
- ВДАкт�ёр
Василий
Домрачев
- АЗАктёр
Андрей
Зерцалов
- ДИАктёр
Дмитрий
Иосифов
- РИАктёр
Ринат
Ибрагимов
- МКАктёр
М�ихаил
Кирилюк
- АПАктёр
Алексей
Полуян
- АСАктёр
Александр
Смирнов
- ИЛСценарист
Иван
Лощилин
- АЗПродюсер
Андрей
Зерцалов
- ВМОператор
Валерий
Мартынов