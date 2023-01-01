Караул (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Конвой под командованием бывалого прапорщика этапирует осужденных в железнодорожном вагоне. Среди солдат-конвоиров царствуют неуставные взаимоотношения, сравнимые разве что с волчьими законами уголовного мира.



Все неумолимо ведет к кровавой развязке. Один из караульных расстреливает своих сослуживцев. На него начинается облава…



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