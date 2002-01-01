Кукушка (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Сентябрь 1944 года, несколько дней до выхода Финляндии из Второй Мировой войны. Финскому снайперу-смертнику Вейко, прикованному к скале, удается освободиться от цепей. Капитан Советской армии Иван арестован СМЕРШем, и тож�е только чудом остается в живых.



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