Кукушка (фильм, 2002) смотреть онлайн
Сюжет
Сентябрь 1944 года, несколько дней до выхода Финляндии из Второй Мировой войны. Финскому снайперу-смертнику Вейко, прикованному к скале, удается освободиться от цепей. Капитан Советской армии Иван арестован СМЕРШем, и тож�е только чудом остается в живых.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- АРРежиссёр
Александр
Рогожкин
- АЮАктриса
Анни-Кристина
Юусо
- Актёр
Вилле
Хаапасало
- Актёр
Виктор
Бычков
- АКАктёр
Алексей
Кашников
- АПАктёр
Алексей
Панжеев
- ВМАктёр
Владимир
Матвеев
- ВКАктёр
Владимир
Кныш
- ВЯАктёр
Валерий
Яковлев
- СБАктёр
Сергей
Берзин
- ЮПАктриса
Юлия
Проничева
- АРСценарист
А�лександр
Рогожкин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ЮРМонтажёр
Юлия
Румянцева
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Павлов