Биография

Вилле Хаапасало – уникальный финский актер. Его популярность в России несопоставима с признанием на родине. Снимается в культовых российских картинах. В 2002 году получил премию «Серебряный Святой Георгий», а в 2003 – Государственную премию Российской Федерации за исполнение главной роли в картине «Кукушка». Вилле появился на свет в последний день февраля 1972 года. С детства увлекался разными видами спорта, а будучи подростком, горячо полюбил театр. Актерскому мастерству хотел учиться в Англии, но хороший знакомый переубедил его, и Вилле отправился в соседнюю Россию. Поступил в Ленинградский ГИТМиК. Первые 6 месяцев учебы были ужасными. Хаапасало совершенно не владел русским языком, поэтому ему пришлось его изучать, совмещая занятия в институте. В настоящий момент Вилле находится в разводе и имеет двоих детей. Первую роль в кино Вилле Хаапасало получил в 1995 году на последнем курсе института. Режиссеру А. Рогожкину для съемок в фильме «Особенности национальной охоты» необходим был актер с колоритной внешностью. Вилле идеально вписался в образ и в один миг проснулся знаменитым. После окончания вуза актер уехал в Финляндию, но вскоре вернулся в Россию, чтобы сняться в комедии «Особенности национальной рыбалки». На сегодня в прокат в обеих странах вышло более 40 фильмов с участием Хаапасало. С 2007 года актер работает на российском телевидении. В его активе несколько проектов, в том числе суперпопулярные передачи о путешествиях по России. Также снимается в рекламных роликах.