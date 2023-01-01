КГБ в Смокинге
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КГБ в Смокинге

КГБ в Смокинге (сериал, 2005) смотреть онлайн

8.42005, КГБ в Смокинге 1 сезон
12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Москва, конец 1977 года. СССР во всей своей красе. Журналистка комсомольского издания Валентина Мальцева один только раз и то ради профессии назвалась человеком Андропова, как ее тут же вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ лично вербует журналистку...

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Информация

Страна
Россия

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «КГБ в Смокинге»

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