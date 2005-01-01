КГБ в Смокинге (сериал, 2005) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Москва, конец 1977 года. СССР во всей своей красе. Журналистка комсомольского издания Валентина Мальцева один только раз и то ради профессии назвалась человеком Андропова, как ее тут же вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ лично вербует журналистку...



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