КГБ в Смокинге. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
КГБ в Смокинге
1-й сезон
7-я серия

КГБ в Смокинге (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.32005, КГБ в Смокинге. Сезон 1. Серия 7
12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Москва, конец 1977 года. СССР во всей своей красе. Журналистка комсомольского издания Валентина Мальцева один только раз и то ради профессии назвалась человеком Андропова, как ее тут же вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ лично вербует журналистку...

Страна
Россия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «КГБ в Смокинге»