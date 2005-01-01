WinkСериалыКГБ в Смокинге1-й сезон7-я серия
КГБ в Смокинге (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.32005, КГБ в Смокинге. Сезон 1. Серия 7
12+
О сериале
Москва, конец 1977 года. СССР во всей своей красе. Журналистка комсомольского издания Валентина Мальцева один только раз и то ради профессии назвалась человеком Андропова, как ее тут же вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ лично вербует журналистку...
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Вилле
Хаапасало
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актёр
Леонид
Тимцуник
- Актёр
Михаил
Горевой
- ЮСАктёр
Юрий
Стосков
- СКАктёр
Станислав
Коренев
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ИШСценарист
Иосиф
Шагал
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ЮКХудожник
Юрий
Константинов
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- ЮМКомпозитор
Юрий
Матвеев
- АЯКомпозитор
Артем
Якушенко