КГБ в Смокинге (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Москва, конец 1977 года. СССР во всей своей красе. Журналистка комсомольского издания Валентина Мальцева один только раз и то ради профессии назвалась человеком Андропова, как ее тут же вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ лично вербует журналистку...

