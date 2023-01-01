Биография

Российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Олег Фомин знаком зрителям по таким работам, как «Меня зовут Арлекино», «Контракт со смертью», «Фанат-2», «Next». Олег Фомин родился в Тамбове. Его родители старались всесторонне развивать сына и с самых ранних лет приобщали к спорту, искусству и творчеству. К моменту окончания средней школы энергичный и деятельный по характеру Олег Фомин успел получить разряд по боксу, поучаствовать в самодеятельных школьных постановках и попрактиковаться в изготовлении декораций. Родители видели в сыне будущего архитектора, но вскоре после школьного выпускного вечера Олег уехал из Тамбова в Москву и поступил в ВТУ им. Щепкина. Педагог Фомина, Николай Анненков, научил его играть правдиво и при съемках брать все, что необходимо, из себя самого. Наиболее популярная роль Олега Фомина – парень по прозвищу Арлекино. Эту картину посмотрели более 45 миллионов зрителей РФ и зарубежья. Главные режиссерские фильмы Олега Фомина были сняты в XXI веке. Это «Next», «КГБ в смокинге», «Молодой Волкодав».