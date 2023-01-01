Олег Фомин
- Карьера
- Режиссёр, Актёр
- Дата рождения
- 21 мая 1962 г. (62 года)
Биография
Российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Олег Фомин знаком зрителям по таким работам, как «Меня зовут Арлекино», «Контракт со смертью», «Фанат-2», «Next». Олег Фомин родился в Тамбове. Его родители старались всесторонне развивать сына и с самых ранних лет приобщали к спорту, искусству и творчеству. К моменту окончания средней школы энергичный и деятельный по характеру Олег Фомин успел получить разряд по боксу, поучаствовать в самодеятельных школьных постановках и попрактиковаться в изготовлении декораций. Родители видели в сыне будущего архитектора, но вскоре после школьного выпускного вечера Олег уехал из Тамбова в Москву и поступил в ВТУ им. Щепкина. Педагог Фомина, Николай Анненков, научил его играть правдиво и при съемках брать все, что необходимо, из себя самого. Наиболее популярная роль Олега Фомина – парень по прозвищу Арлекино. Эту картину посмотрели более 45 миллионов зрителей РФ и зарубежья. Главные режиссерские фильмы Олега Фомина были сняты в XXI веке. Это «Next», «КГБ в смокинге», «Молодой Волкодав».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 9.0
Операция «Карпаты»2024
- 9.1
СМЕРШ. Продолжение2022Бесплатно
- 8.9
Воспоминания Победы2021, 64 мин
- 7.4
Болевой порог2019, 81 мин
- 9.2
Несокрушимый2018, 85 минБесплатно
- 8.4
КГБ в Смокинге2005
- 9.4
Next2001
- 7.5
Убить лицедея1998, 75 минБесплатно
- 8.1
Мытарь1997, 72 минБесплатно
- 8.3
Стеклянный лабиринт1989, 96 минБесплатно
- 8.2
Меня зовут Арлекино1988, 126 минБесплатно
- 8.1
Серебряные Озера1980, 86 минБесплатно