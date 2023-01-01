Убить лицедея (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
7.51998, Убить лицедея
Боевики, Приключения75 мин16+
Сюжет
Шесть лет назад он отчаянно вырвался отсюда, задыхаясь в узких стенах провинциального театра. Из актерского прошлого в новый коммерческий мир он взял только кличку «Лицедей». Но желанная личная свобода оказывается еще более призрачной. Ему надлежит статьразыгранной пешкой в чужой игре, где �на кону огромные деньги, а ставка — жизнь. Заблудившемуся человеку суждено сделать круг. Лицедею приходится выживать именно здесь — в стенах некогда покинутого театра, с помощью людей, с легкостью забытых им когда — то...
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- ОПРежиссёр
Ольга
Перуновская
- Актёр
Олег
Фомин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ГДАктёр
Геннадий
Давыдько
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- НКАктёр
Николай
Кириченко
- АБАктёр
Андрей
Бубашкин
- ИЗАктёр
Игорь
Забара
- ВБАктёр
Виталий
Быков
- ЭТАктёр
Эдуард
Трухменёв
- ОПСценарист
Ольга
Перуновская
- ИБОператор
Игорь
Белокопытов
- АЕКомпозитор
Алексей
Ереньков