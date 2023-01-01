СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

СМЕРШ снова на экранах: возвращение остросюжетной военной драмы об охотниках на шпионов.



Капитан контрразведки и майор госбезопасности снова на задании: им предстоит распутать головоломку и предотвратить нападение на британских политиков. Легенде СМЕРШа Павлу Семенову улыбается удача: судьба сводит его с молодым и амбициозным Константином Лавровым, образованным и смелым сыном советского дипломата. Навыки Лаврова вместе с опытом Семенова и его коллег должны помочь вычислить предателя, пока не произошла трагедия.



Справится ли знаменитый отряд контрразведки с новой миссией? Игорь Петренко и Владислав Котлярский в свежем боевике «СМЕРШ. Продолжение». Сериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



Все сезоны сериала СМЕРШ смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.