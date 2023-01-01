СМЕРШ. Продолжение
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СМЕРШ. Продолжение
9.12022, СМЕРШ. Продолжение 1 сезон
Военные, Исторические18+

СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

СМЕРШ снова на экранах: возвращение остросюжетной военной драмы об охотниках на шпионов.

Капитан контрразведки и майор госбезопасности снова на задании: им предстоит распутать головоломку и предотвратить нападение на британских политиков. Легенде СМЕРШа Павлу Семенову улыбается удача: судьба сводит его с молодым и амбициозным Константином Лавровым, образованным и смелым сыном советского дипломата. Навыки Лаврова вместе с опытом Семенова и его коллег должны помочь вычислить предателя, пока не произошла трагедия.

Справится ли знаменитый отряд контрразведки с новой миссией? Игорь Петренко и Владислав Котлярский в свежем боевике «СМЕРШ. Продолжение». Сериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ. Продолжение»

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