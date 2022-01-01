СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Долгожданное возвращение остросюжетной саги об отважном капитане контрразведки Павле Семенове и его бесстрашных коллегах. Героям предстоит вернуть украденное немцами золото, которое СССР должен был передать Великобритании разгадать секрет нового коварного оружия, разработанного врагами, а также – вычислить высокопоставленного шпиона, окопавшегося в наркомате обороны.



Сериал СМЕРШ 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.