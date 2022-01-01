СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

СМЕРШ. Продолжение. Серия 1
СМЕРШ. Продолжение
1-й сезон
1-я серия
9.22022, СМЕРШ. Продолжение. Серия 1
Военный, Драма18+

Долгожданное возвращение остросюжетной саги об отважном капитане контрразведки Павле Семенове и его бесстрашных коллегах. Героям предстоит вернуть украденное немцами золото, которое СССР должен был передать Великобритании разгадать секрет нового коварного оружия, разработанного врагами, а также – вычислить высокопоставленного шпиона, окопавшегося в наркомате обороны.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

