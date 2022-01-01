СМЕРШ. Продолжение. Серия 5
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СМЕРШ. Продолжение
1-й сезон
5-я серия
9.12022, СМЕРШ. Продолжение. Серия 5
Военные, Исторические18+

СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Долгожданное возвращение остросюжетной саги об отважном капитане контрразведки Павле Семенове и его бесстрашных коллегах. Героям предстоит вернуть украденное немцами золото, которое СССР должен был передать Великобритании разгадать секрет нового коварного оружия, разработанного врагами, а также – вычислить высокопоставленного шпиона, окопавшегося в наркомате обороны.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ. Продолжение»

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