WinkСериалыСМЕРШ. Продолжение1-й сезон12-я серия
9.22022, СМЕРШ. Продолжение. Серия 12
Военный, Приключения18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Долгожданное возвращение остросюжетной саги об отважном капитане контрразведки Павле Семенове и его бесстрашных коллегах. Героям предстоит вернуть украденное немцами золото, которое СССР должен был передать Великобритании разгадать секрет нового коварного оружия, разработанного врагами, а также – вычислить высокопоставленного шпиона, окопавшегося в наркомате обороны.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актёр
Олег
Фомин
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актриса
Мария
Лисовая
- ВААктёр
Виталий
Абдулов
- КБАктриса
Кристина
Бродская
- Актриса
Алёна
Коломина
- Актёр
Борис
Душин
- ЕВСценарист
Евгения
Вагина
- РКСценарист
Роман
Коломыцев
- ГКСценарист
Геннадий
Кондратьев
- АЖСценарист
Андрей
Жвалевский
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Андрей
Анохин
- СГХудожник
Сергей
Голубев
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- АМОператор
Алексей
Морозов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков