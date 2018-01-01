Алёна Коломина

Биография

Алена Коломина – актриса театра и кино, родилась 28 марта 1987 года. Фильмография актрисы насчитывает порядка 40 кинофильмов и сериалов. Алена Коломина в детстве занималась танцами, добилась успехов в спорте, став кандидатом в мастера спорта по прыжкам в воду. Посещала занятия в студии при театре в родном Луганске. Окончив институт культуры и искусств в Киеве, актриса переезжает в Москву. Первое время Коломина играла в театре «Кураж», в котором для юного зрителя показывали интерактивные спектакли. В 2013 году актрису пригласили в театр «Эрмитаж». Одновременно участвует в проектах театра «Платформа» и детского музыкального театра. Первую роль Алена Коломина получила в телесериале «Глухарь». В эпизодических ролях актриса снялась в таких сериалах, как «Счастливы вместе», «Екатерина», «Шахматная королева» и другие. Знаковым стал сериал «Березка», в котором Коломина исполнила главную роль. Эта картина получила престижный приз «Золотой орел». В 2019 году вышла на экраны кинолента «Правда». В фильме Алена Коломина исполнила одну из второстепенных ролей. Коломина была замужем за актером Алексеем Варущенко. В семье родились сын и дочь. Актеры расстались. Сейчас Коломина встречается с артистом Кириллом Кузнецовым.