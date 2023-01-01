Золотая парочка (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Детективная мелодрама об искусстве кражи с Валерией Ланской и Прохором Дубравиным в главных ролях.



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Вот уже целый год полиция пытается поймать двух преступников, которые регулярно совершают набеги на ювелирные магазины и каждый раз умудряются остаться незамеченными. Они крадут только самые ценные экземпляры, демонстрируя безупречный вкус. Следователю Саше Андреевой не терпится посадить за решетку неуловимых воров. Узнав, что криминальная парочка собирается ограбить Музей янтаря в Калининграде, она вместе с ничего не подозревающим мужем отправляется по их следам…



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