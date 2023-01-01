Биография

Артем Григорьев — российский актер театра и кино. Родился в Ярославле 4 сентября 1982 года. В детстве Григорьев много занимался творчеством, любил рисовать и петь в хоре. Родители отдали маленького творца в театральный кружок, благодаря которому мальчик проникся сценой. Окончив одиннадцатый класс, юноша поступил в местный театральный вуз, но через год переехал в Москву и прошел отбор в Школу-студию МХАТ. Получив образование, актер начал играть в постановках Центра драматургии и режиссуры. Артем Григорьев успешно дебютировал в сериале «Кулагин и партнеры» в 2004 году и позже получил роль в проекте «Доктор Живаго». Артист прославился благодаря съемкам в мелодраме «Заза», после чего стал участвовать в крупных многосерийных проектах, среди которых «Братья Карамазовы», «Метод Лавровой», «Провинциальный детектив», «СМЕРШ» и «Выжить после».