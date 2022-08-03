Золотая парочка (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Золотая парочка. Серия 2
8.32017, Золотая парочка. Серия 2
Детектив, Мелодрама12+
Полиция уже год не может поймать влюбленную пару, которая совершает дерзкие налеты на ювелирные магазины и всякий раз забирает по одному самому ценному экземпляру, усыпляя всех свидетелей с помощью газа и не оставляя никаких следов. И вот, наконец появилась крохотная зацепка...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

6.3 КиноПоиск

