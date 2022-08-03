Золотая парочка (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Полиция уже год не может поймать влюбленную пару, которая совершает дерзкие налеты на ювелирные магазины и всякий раз забирает по одному самому ценному экземпляру, усыпляя всех свидетелей с помощью газа и не оставляя никаких следов. И вот, наконец появилась крохотная зацепка...

