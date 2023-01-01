Биография

Игорь Марин – продюсер и сценарист, творческая биография которого насчитывает более 50 проектов в разных жанрах: мелодрама, комедия, детектив. Родился 23 июля 1973 года. Дебютировал в 2010 году как продюсер мини-сериала «Лиговка»: 12 серий рассказывают об эпохе НЭПа, расцвете бандитов и аферистов и человеческих судьбах, прихотливо измененных эпохой. Позже пробовал себя в разных жанрах, включая детектив («Московские тайны. Графский парк»), мелодраму («Этим пыльным летом»); комедия («Мой любимый призрак»); исторический («Снег и пепел»). Самая рейтинговая работа продюсера – мини-сериал «Беги!», вышедший в 2016 году: он получил 7;4 балла «Кинопоиска». Это история заключенного, сбежавшего из колонии, и преследующего его капитана милиции. Игорь Марин активно участвовал в киноиндустрии до 2018 года, а сейчас выступает продюсером эпизодически, участвуя в 1-2 проектах в год. В одном фильме Игорь Марин также выступил в роли сценариста: это комедия «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе». Фильм 2013 года продолжает традицию «свадебных» комедий, популярных в России («Горько!», «Свадьба в Малиновке») и рассказывает историю пожилого генерала и его сына, задумавшего жениться.