Лишний (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Лишний 1 сезон
Детективы, Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В центре сюжета - большая, респектабельная, обеспеченная и на первый взгляд дружная семья Тармановых. Более двадцати лет назад глава семьи Георг Тарманов основал компанию «Макс-Фарм», ставшую впоследствии одним из лидеров на международном рынке лекарственных препаратов.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
3.9 IMDb
- РИРежиссёр
Руслан
Ибрагимов
- ЕМАктриса
Елена
Мартыненко
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Владимир
Стержаков
- ПНАктёр
Павел
Найдёнов
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- МБАктёр
Максим
Брызгалин
- ЭДАктриса
Элисо
Дарсадзе
- ВГАктёр
Вячеслав
Григорьев
- ВЛАктёр
Вадим
Лымарь
- АЧСценарист
Александр
Чубарьян
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- ИМОператор
Иван
Макаров