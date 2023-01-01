Лишний
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Лишний

Лишний (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Лишний 1 сезон
Детективы, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета - большая, респектабельная, обеспеченная и на первый взгляд дружная семья Тармановых. Более двадцати лет назад глава семьи Георг Тарманов основал компанию «Макс-Фарм», ставшую впоследствии одним из лидеров на международном рынке лекарственных препаратов.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лишний»

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