Лишний (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В центре сюжета - большая, респектабельная, обеспеченная и на первый взгляд дружная семья Тармановых. Более двадцати лет назад глава семьи Георг Тарманов основал компанию «Макс-Фарм», ставшую впоследствии одним из лидеров на международном рынке лекарственных препаратов.



