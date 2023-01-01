Биография

Вячеслав Григорьев – российский актер, хорошо знакомый отечественным зрителям по многочисленным криминальным телесериалам. Появился на свет 1 июля 1979 года в городке Чайковский, расположенном в Пермской области. Изначально получал средне-специальное инженерное образование, а чуть позже служил в армии. В эти годы сложились суровый мужской нрав и характер будущего актера Вячеслава Григорьева, однако получать актерское образование он и не думал. Бывший военнослужащий решил стать электротехником и окончил СПбГЭТУ. Уже будучи в зрелом возрасте Вячеслав решил поучаствовать в одном из кастингов, проходивших на российском телевидении. Благодаря подходящему типажу его утвердили на небольшую роль охранника в криминальном сериале «Морские дьяволы. Смерч 2», стартовавшем в 2013 году. Затем последовали такие многосерийные фильмы Вячеслава Григорьева, как «Чужой район 3», «Ленинград 46», «Внутреннее расследование» и «Невский». В них он исполнил роли служителя закона, которые ему тоже очень подошли. Общее количество ролей Вячеслава Григорьева почти достигло отметки пятьдесят. Он продолжает играть в криминальных и детективных сериалах и неплохо с этим справляется.