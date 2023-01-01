Биография

Руслан Ибрагимов – актер российского кино и режиссер родился в Астрахани в 1965 году в день, когда вся страна праздновала 20-летие Великой Победы. О детских и школьных годах Руслана ничего не известно. Получить профессию актера Ибрагимов решил уже после своего 30-летия. Учился в Санкт-Петербурге в театральной академии. Кроме актерского искусства изучал еще и мастерство режиссуры. После окончания учебы попал в творческую мастерскую при ТЮЗе к своему институтскому наставнику – Григорию Козлову. Играл в спектаклях и одновременно преподавал актерское мастерство. Актера приглашали и в другие петербургские театры. Он играл в постановках «Балтийского Дома» и «Мюзик-холла». Кроме того, Ибрагимов выступил в качестве режиссера спектаклей для театров северной столицы и других городов. Подробностями своей личной жизни актер с общественностью не делится. Известно только, что у него есть сын. Кинематографическую деятельность начал со съемок в знаменитом «Бандитском Петербурге». Актера с колоритной восточной внешностью приглашали чаще всего на роли в боевики и триллеры. Ибрагимов сыграл роли в «Тайнах следствия», «Ментовских войнах» и в «Братстве десанта». Дебютная режиссерская работа Руслана Ибрагимова – многосерийный фильм «Морские дьяволы» (5 сезон). В фильмотеке актера – более 3-х десятков работ. В настоящий момент он практически не снимается.