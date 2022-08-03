Карантин Z (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Карантин Z
7.42018, Redcon-1
Фантастика, Ужасы112 мин18+

Мрачный хоррор-боевик «Карантин Z» — фильм, который привносит в знакомую формулу кино о зомби новизну: «ходячие мертвецы» не превратились в безмозглых созданий, а сохранили некоторые социальные функции и умеют пользоваться предметами.

Британия закрыта на карантин, но в какой-то из зараженных зон прячется доктор Джулиан Рейнс, чьи исследования помогут остановить эпидемию. Власти планируют почти самоубийственную миссию: собирают отряд специального назначения, бойцам которого предстоит отыскать ученого. Команде приходится пересекать города, превратившиеся в руины, и любая ошибка может стать фатальной, ведь зомби умны, умело дерутся и очень метко стреляют.

Если любите постапокалиптические боевики, «Карантин Z» 2018 года найдет, чем приятно вас удивить. Смотреть фильм онлайн можно на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb

