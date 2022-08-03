Карантин Z (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мрачный хоррор-боевик «Карантин Z» — фильм, который привносит в знакомую формулу кино о зомби новизну: «ходячие мертвецы» не превратились в безмозглых созданий, а сохранили некоторые социальные функции и умеют пользоваться предметами.
Британия закрыта на карантин, но в какой-то из зараженных зон прячется доктор Джулиан Рейнс, чьи исследования помогут остановить эпидемию. Власти планируют почти самоубийственную миссию: собирают отряд специального назначения, бойцам которого предстоит отыскать ученого. Команде приходится пересекать города, превратившиеся в руины, и любая ошибка может стать фатальной, ведь зомби умны, умело дерутся и очень метко стреляют.
Если любите постапокалиптические боевики, «Карантин Z» 2018 года найдет, чем приятно вас удивить. Смотреть фильм онлайн можно на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоFull HD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
- ОЭАктёр
Орис
Эруэро
- КГАктёр
Карлос
Гальярдо
- МСАктёр
Марк
Стрэйндж
- МФАктёр
Мартин
Форд
- ДДАктёр
Джошуа
Дикинсон
- КУАктриса
Катарина
Уотерс
- АКАктёр
Акира
Коиэяма
- МШАктёр
Майкл
Шиэн
- ЮМАктёр
Юэн
МакНотон
- МБАктёр
Марк
Бейлис
- МССценарист
Марк
Стрэйндж
- МСПродюсер
Марк
Стрэйндж
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- РНАктёр дубляжа
Роман
Никитин
- ЭГАктёр дубляжа
Эрик
Голд
- РИАктёр дубляжа
Руслан
Ибрагимов
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- СШАктёр дубляжа
Станислав
Шапкин
- ЛСХудожник
Луис
Сан Мартин
- БХХудожница
Беверли
Хюн
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ЛЛОператор
Лоренцо
Леврини
- ИЭКомпозитор
Иэн
Эрбер