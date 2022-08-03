Карантин Z (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Мрачный хоррор-боевик «Карантин Z» — фильм, который привносит в знакомую формулу кино о зомби новизну: «ходячие мертвецы» не превратились в безмозглых созданий, а сохранили некоторые социальные функции и умеют пользоваться предметами.



Британия закрыта на карантин, но в какой-то из зараженных зон прячется доктор Джулиан Рейнс, чьи исследования помогут остановить эпидемию. Власти планируют почти самоубийственную миссию: собирают отряд специального назначения, бойцам которого предстоит отыскать ученого. Команде приходится пересекать города, превратившиеся в руины, и любая ошибка может стать фатальной, ведь зомби умны, умело дерутся и очень метко стреляют.



Если любите постапокалиптические боевики, «Карантин Z» 2018 года найдет, чем приятно вас удивить. Смотреть фильм онлайн можно на видеосервисе Wink.

