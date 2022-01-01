Фильм Вышка (2022)

Вышка
8.62022, Fall
Триллер102 мин18+
Две подруги забираются на 600-метровую вышку посреди пустыни. Захватывающий головокружительный триллер о выживании.

Экстремальщик Дэн срывается со скалы и трагически погибает, а его безутешная супруга Бекки впадает в депрессию, пытаясь забыться в алкоголе. Отец несчастной вдовы Джеймс старается вернуть дочь к жизни, но у него ничего не получается, пока на помощь не приходит близкая подруга Бекки — Хантер. Она предлагает девушке забраться на самую высокую радиомачту страны, чтобы развеять прах Дэна, а заодно снять чумовое видео. Когда девушки достигают вершины давно заброшенной вышки, ржавые лестницы внезапно обрушиваются, оставляя их изолированными на крошечной площадке.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

