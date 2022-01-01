Фильм Вышка (2022)

Две подруги забираются на 600-метровую вышку посреди пустыни. Захватывающий головокружительный триллер о выживании.



Экстремальщик Дэн срывается со скалы и трагически погибает, а его безутешная супруга Бекки впадает в депрессию, пытаясь забыться в алкоголе. Отец несчастной вдовы Джеймс старается вернуть дочь к жизни, но у него ничего не получается, пока на помощь не приходит близкая подруга Бекки — Хантер. Она предлагает девушке забраться на самую высокую радиомачту страны, чтобы развеять прах Дэна, а заодно снять чумовое видео. Когда девушки достигают вершины давно заброшенной вышки, ржавые лестницы внезапно обрушиваются, оставляя их изолированными на крошечной площадке.



Смогут ли Бекки и Хантер выжить, узнаете в зрелищном и непредсказуемом триллере, который уже доступен на нашем видеосервисе. Не пропустите фильм «Вышка» — смотреть онлайн бесплатно его можно на Wink уже сейчас!



Вышка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.