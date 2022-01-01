Фильм Вышка (2022)
О фильме
Две подруги забираются на 600-метровую вышку посреди пустыни. Захватывающий головокружительный триллер о выживании.
Экстремальщик Дэн срывается со скалы и трагически погибает, а его безутешная супруга Бекки впадает в депрессию, пытаясь забыться в алкоголе. Отец несчастной вдовы Джеймс старается вернуть дочь к жизни, но у него ничего не получается, пока на помощь не приходит близкая подруга Бекки — Хантер. Она предлагает девушке забраться на самую высокую радиомачту страны, чтобы развеять прах Дэна, а заодно снять чумовое видео. Когда девушки достигают вершины давно заброшенной вышки, ржавые лестницы внезапно обрушиваются, оставляя их изолированными на крошечной площадке.
Смогут ли Бекки и Хантер выжить, узнаете в зрелищном и непредсказуемом триллере, который уже доступен на нашем видеосервисе. Не пропустите фильм «Вышка» — смотреть онлайн бесплатно его можно на Wink уже сейчас!
Вышка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрТриллер
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- СМРежиссёр
Скотт
Манн
- ГКАктриса
Грейс
Кэролайн Карри
- Актриса
Вирджиния
Гарднер
- МГАктёр
Мэйсон
Гудинг
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- ДКАктёр
Джаспер
Коул
- ДДАктёр
Даррел
Деннис
- БЭАктёр
Бамм
Эриксен
- ДПАктриса
Джулия
Пэйс Митчелл
- ДФСценарист
Джонатан
Фрэнк
- СМСценарист
Скотт
Манн
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- РИАктёр дубляжа
Руслан
Ибрагимов
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ЛКХудожница
Лиза
Каталина
- РХМонтажёр
Роберт
Холл
- МОператор
Макгрегор