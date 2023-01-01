Биография

Вирджиния Гарднер — киноактриса и модель из США. Несмотря на молодость, артистка уже знаменита ролями на большом экране и ТВ. Лучше всего ей удаются сложные и неоднозначные драматические образы. Актриса родилась в калифорнийском городе Сакраменто 18 апреля 1995 года. Юная Вирджиния мечтала о кинокарьере с самого детства. Грезя Голливудом, она участвовала в любительских постановках, посещала драмкружок, параллельно занималась спортом. Уже в годы школьной учебы будущая звезда начала регулярно посещать кастинги. В 2011 году актриса дебютировала на телеэкране — ей доверили эпизодическую роль в сериале «Зои Харт из южного штата». После она регулярно снималась и в других телепроектах — в основном, комедийных и романтических. Одновременно Вирджиния работает моделью — рекламирует американские бренды одежды. После ряда ролей в сериалах следует и первая «полнометражка» актрисы — роль Кристины Раскин в триллере «Континуум». Вирджиния Гарднер сыграла в более чем 30 кино- и телепроектах. Среди них такие, как «Американская история ужасов», «Хэллоуин», сериалы «Тайна и ложь» и «Как избежать наказания за убийство». Самые яркие роли актрисы на данный момент — Хантер в триллере «Вышка» и Мия в жизнеутверждающем роуд-муви «До встречи на Венере».